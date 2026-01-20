Villej’en sport square de guyenne Rennes

Villej’en sport square de guyenne Rennes Mardi 17 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Les Villej’en sport regroupe des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans le square de Villejean. En Février vous y trouverez des animations tels que : de la boxe, du rugby, un plateau radio, du tchoukball, du dodgeball, du troll ball et d’autres suprises!!!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-17T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-17T17:00:00.000+01:00

 echapalain@ufolep.org

square de guyenne Square de guyenne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


