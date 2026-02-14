Villej’en sport, square de guyenne, Rennes

Villej’en sport Mardi 17 février, 14h00 square de guyenne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Les Villej’en sport regroupe des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans le square de Villejean. En Février vous y trouverez des animations tels que : de la boxe, du rugby, un plateau radio, du tchoukball, du dodgeball, du troll ball et d’autres suprises!!!!

square de guyenne Square de guyenne 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « echapalain@ufolep.org »}]

Evènement Sportif Sport Boxe