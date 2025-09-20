Villemorien fait son cirque Villemorien

Villemorien fait son cirque Villemorien samedi 20 septembre 2025.

Villemorien fait son cirque

Villemorien Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Quand Villemorien fait son cirque, c’est deux fois plus la fête !

La fête traditionnelle au village, la fête de l’automne s’associe avec le cirque Reno.

Soirée Cabaret, le samedi 20 septembre

Comme le chapiteau se mettra en place dès le samedi pour hisser ses couleurs, nous en profitons pour organiser une soirée Cabaret. Vous devrez venir pour 19h, le temps de déguster votre planche apéro à 12 euros par personne. Ce prix comprend le spectacle qui suivra avec la participation du cirque RENO, du magicien Sébastien Nolson et du duo musical jazz soul Velvet Anacrouse.

Sur réservation au 06 75 23 74 30. Places limitées.

Fête de l’automne avec le cirque Reno, le dimanche 21 septembre

Une journée en famille à ne pas manquer.

Un marché gourmand et artisanal, restauration et buvette.

Programme artistique

-11h-12h ateliers cirque

-12h-14h magicien Sébastien Nolson

-14h-15h30 Duo musical Velvet Anacrouse

-15h30-17h spectacle du cirque Reno .

Villemorien 10110 Aube Grand Est +33 6 44 35 89 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Villemorien fait son cirque Villemorien a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne