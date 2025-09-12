Villeneuve en fête Villeneuve

Villeneuve en fête Villeneuve vendredi 12 septembre 2025.

Villeneuve en fête

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-12

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Venez nombreux à la fête votive de Villeneuve!

Du 12 au 14 septembre, à Villeneuve d’Aveyron, venez assister à la fête votive du village!

Vendredi 12/09

22h30 Bal des jeunes animé par DJ Ylan et DJ Accordéoniste Jordan Patural.

Samedi 13/09

Randonnée pédestre la journée.

14h30 Concours amical de pétanque en doublettes au Foirail organisé par Ouest Aveyron Pétanque.

En soirée apéro sangria avec bandas et groupe de musique, suivi d’un repas au centre socio-culturel Raymond Audouard.

Dimanche 14/09

8h Déjeuner aux tripous place Saumade. Battage à l’ancienne. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 82 11 15 46 cdfvilleneuve@outlook.com

English :

Come one, come all to the Villeneuve Votive Festival!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Votivfest in Villeneuve!

Italiano :

Venite tutti alla festa votiva di Villeneuve!

Espanol :

Venid todos a la fiesta votiva de Villeneuve

L’événement Villeneuve en fête Villeneuve a été mis à jour le 2025-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)