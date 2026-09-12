Informations pratiques

Villeréal

Villeréal marche pour Octobre Rose

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Dans le cadre d’Octobre Rose et pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la Municipalité de Villeréal organise une marche d’environ 10 km au profit de l’association Les Elles Roses 47.

Thé, café et gourmandises vous seront offerts.

Dans le cadre d’Octobre Rose et pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la Municipalité de Villeréal organise une marche d’environ 10 km au profit de l’association Les Elles Roses 47.

Thé, café et gourmandises vous seront offerts. .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 12 04 47

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English : Villeréal marche pour Octobre Rose

As part of Pink October and to raise awareness about breast cancer screening, the Municipality of Villeréal is organizing a walk of approximately 10 km to benefit the charity Les Elles Roses 47.

Tea, coffee, and treats will be provided free of charge.

L’événement Villeréal marche pour Octobre Rose Villeréal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Bastides