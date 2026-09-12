Villeréal marche pour Octobre Rose Villeréal
dimanche 18 octobre 2026 · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Villeréal marche pour Octobre Rose
Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Dans le cadre d’Octobre Rose et pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la Municipalité de Villeréal organise une marche d’environ 10 km au profit de l’association Les Elles Roses 47.
Thé, café et gourmandises vous seront offerts.
Dans le cadre d’Octobre Rose et pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la Municipalité de Villeréal organise une marche d’environ 10 km au profit de l’association Les Elles Roses 47.
Thé, café et gourmandises vous seront offerts. .
Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 12 04 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Villeréal marche pour Octobre Rose
As part of Pink October and to raise awareness about breast cancer screening, the Municipality of Villeréal is organizing a walk of approximately 10 km to benefit the charity Les Elles Roses 47.
Tea, coffee, and treats will be provided free of charge.
L’événement Villeréal marche pour Octobre Rose Villeréal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 12 septembre 2026
- Mini conférence Savoir choisir un bon savon Vibration Lumineuse Villeréal 12 septembre 2026
- Marché aux puces Brocante Villeréal 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages Bibliothèque Espace Roger Bissière Villeréal 18 septembre 2026
- Concert L’Écume des Sons Parisot Villeréal 18 septembre 2026