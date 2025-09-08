Villes en Scène > Cavalcade en Cocazie Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Villes en scène > Cavalcade en Cocazie

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 21:45:00

Spectacle Villes en scène à la Haye-Pesnel.

Cavalcade en Cocazie de Rédère Nouaj.

Homme de plusieurs folklores il manie son violon comme le bûcheron sa hache: avec précision et gratitude pour l’arbre coupé.

Billetterie en ligne sur lahayepesnel.fr. .

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr

