Villes en Scène > Cavalcade en Cocazie Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Villes en scène > Cavalcade en Cocazie
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 21:45:00
Date(s) :
2026-03-06
Spectacle Villes en scène à la Haye-Pesnel.
Cavalcade en Cocazie de Rédère Nouaj.
Homme de plusieurs folklores il manie son violon comme le bûcheron sa hache: avec précision et gratitude pour l’arbre coupé.
Billetterie en ligne sur lahayepesnel.fr. .
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr
English : Villes en scène > Cavalcade en Cocazie
