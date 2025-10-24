Villes en scène | Cavalcade en Cocazie Rédèr Nouhaj Collectif Les Vibrants Défricheurs Salle des fêtes Marchésieux

Villes en scène > Cavalcade en Cocazie Rédèr Nouhaj Collectif Les Vibrants Défricheurs

Musique traditionnelle 1h15 Tout public, dès 6 ans.

Un voyage visuel et musical entre Europe et Asie, du cinéma pour les oreilles…

Lors d’un voyage en Russie, Frédéric Jouhannet découvre chez un disquaire une collection de musiques traditionnelles des années 1960 à 1990, enregistrées dans le Caucase. Jaillira de cette source inépuisable l’envie de créer un personnage imaginaire, homme de plusieurs folklores, répondant au nom mystérieux de Rédèr Nouhaj.

Seul en scène, l’artiste s’affranchit de tous les codes pour exprimer une créativité impétueuse. Pour cela, il s’entoure d’une lutherie moderne et sauvage on rencontre tour à tour deux chevaux mécaniques, des masques grelots et de multiples objets sonores improbables, dont il tire mélodies brutes et folles rythmiques.

Frottés, grattés ou frappés, ses violons restent ses plus fidèles compagnons de route. À ses pieds, une grosse caisse de fanfare, une malle de voyage, ou encore un pédalier d’accordéon basse. Il n’y a pas de doute, vous avez bien affaire à un one-violin band !

