Villes en scène | Climax Compagnie Zygomatic Le Libert’Haye La Haye

Villes en scène > Climax Compagnie Zygomatic

La Haye-du-Puits 29 rue de La Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Théâtre musical et burlesque 1h05 Tout public, dès 8 ans.

Un road movie férocement drôle, fertile et libérateur pour éveiller notre conscience écologique.

Dans un spectacle multiforme, les artistes de la compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité. Le résultat un état du monde qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes.

Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobaties et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde et humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Carte de fidélité.

Une carte de fidélité nominative, valable le temps de la saison 2025 2026, est à votre disposition. Pour 3 billets achetés, la 4e place achetée est au tarif préférentiel de 5€, valable sur l’ensemble du réseau Villes en scène. N’hésitez pas à la demander à l’accueil billetterie des spectacles.

Groupes (associations, comités d’entreprise… à partir de 9 personnes)

Pour toute demande de réservation d’un ou plusieurs spectacles, nous vous invitons à contacter le service culture au 02.33.76.10.53 ou à l’adresse culture@cocm.fr.

Accessibilité.

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous assurer le meilleur accueil, nous vous invitons à le signaler dès votre réservation. Afin d’améliorer le confort auditif, des équipements spécifiques pour les malentendants sont mis gratuitement à votre disposition à l’accueil des spectacles. N’hésitez pas à en faire la demande. .

La Haye-du-Puits 29 rue de La Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 10 53 culture@cocm.fr

English : Villes en scène > Climax Compagnie Zygomatic

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Villes en scène > Climax Compagnie Zygomatic La Haye a été mis à jour le 2025-10-28 par Côte Ouest Centre Manche