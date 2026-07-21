Villes en scène > Duo Chloé Breillot et Pierrick Hardy tournée d’Amours et de mers rue du Mercure, La Chapelle-en-Juger Thèreval

Informations pratiques

Thèreval

Villes en scène > Duo Chloé Breillot et Pierrick Hardy tournée d’Amours et de mers

rue du Mercure, La Chapelle-en-Juger Eglise Saint-Pierre Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Un moment suspendu sous le signe de l’amour et du désir, de l’absence et de la peine

Depuis 2022, Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare) explorent l’univers des musiques lusophones, inspirés notamment par la beauté du fado lisboète et de la chanson brésiliennes. Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent, avec la vérité des chansons populaires, le désir et la peine, l’amour et l’absence.

Dans ce duo, chant et guitare dialoguent sans hiérarchie, pour revisiter ces compositions à travers des arrangements atypiques.

Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu chatoyant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle.

Chloé Breillot est une jeune dame frêle à la voix puissante, faussement fragile, capable de rendre un arc-en-ciel d’émotions en passant d’une tonalité à l’autre. MUSICOLOGIE.ORG

Fado, musiques du monde 1h15 Tout public, dès 7 ans .

rue du Mercure, La Chapelle-en-Juger Eglise Saint-Pierre Thèreval 50180 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

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English : Villes en scène > Duo Chloé Breillot et Pierrick Hardy tournée d’Amours et de mers

L’événement Villes en scène > Duo Chloé Breillot et Pierrick Hardy tournée d’Amours et de mers Thèreval a été mis à jour le 2026-07-21 par CD50 Culture