Villes en scène > Frères compagnie les Maladroits Le Podium Les Pieux

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux Manche

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Théâtre d’objets 1h15 Tout public dès 12 ans.

Sucre de canne, sucre blanc, café serré, sont au programme de ce spectacle, qui fait revivre sur une table en formica, la guerre d’Espagne et la mémoire d’une famille.

Tout commence dans une cuisine un peu datée, où trônent un buffet désuet et une table en formica. Deux frères rangent et mettent en carton les affaires de leurs grands-parents décédés. Les petits-fils vont jouer à réécrire, à recréer la vie de leur grand-père, républicain espagnol, survivant du franquisme, expatrié en France.

Par la force de l’imagination, le collectif met en scène un objet, une matière. Le sucre en pierre incarne les protagonistes, le sucre en poudre se transforme en montagnes et frontières. Avec Frères, nous traversons avec humour et poésie une page de notre histoire commune, du coup d’Etat de Franco à l’exil vers la France.

Haut en saveurs, profondément ludique et inventif, Frères est une pépite à déguster sans modération. .

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 03 10 30 lepodium@lecotentin.fr

