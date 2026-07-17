Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe Place Auguste Grandin Condé-sur-Vire
vendredi 12 février 2027 · Place Auguste Grandin · Condé-sur-Vire
Informations pratiques
Condé-sur-Vire
Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe
Place Auguste Grandin Le Diapason Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Une création vocale et musicale dédiée à Louise Michel
Institutrice, poétesse, romancière, féministe et révolutionnaire, Louise Michel a connu un itinéraire romanesque incroyable, traversant de multiples épreuves, sans jamais renier ses idéaux.
La mort ne veut pas d’L lui rend hommage à travers un chant-récit polyphonique, un poème épique chanté à la première personne du singulier. Le texte s’inspire de ses mémoires, des nombreux événements, discours, poèmes et légendes qu’elle a traversés au cours des 75 années de son existence.
Voix solistes, voix en chœurs, voix qui se tissent, on retrouve dans ce deuxième répertoire du Chant de la griffe, l’alchimie des cinq interprètes aux timbres très singuliers, accompagnés de deux violoncellistes.
Chant francophones, polyphonies 1h Tout public, dès 8 ans .
Place Auguste Grandin Le Diapason Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30 solveig.bernard@conde-sur-vire.fr
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English : Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe
L’événement Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture
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