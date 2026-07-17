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Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe Espace du Bocage La Haye-Pesnel

jeudi 11 février 2027 · Espace du Bocage · La Haye-Pesnel

Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Informations pratiques

Début
jeudi 11 février 2027
Fin
jeudi 11 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace du Bocage
Adresse
4 rue Guillaume Le Conquérant
Ville
50320 La Haye-Pesnel
Département
Manche
Tarif

La Haye-Pesnel

Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe

Espace du Bocage 4 rue Guillaume Le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11

Date(s) :
2027-02-11

Une création vocale et musicale dédiée à Louise Michel

Institutrice, poétesse, romancière, féministe et révolutionnaire, Louise Michel a connu un itinéraire romanesque incroyable, traversant de multiples épreuves, sans jamais renier ses idéaux.
La mort ne veut pas d’L lui rend hommage à travers un chant-récit polyphonique, un poème épique chanté à la première personne du singulier. Le texte s’inspire de ses mémoires, des nombreux événements, discours, poèmes et légendes qu’elle a traversés au cours des 75 années de son existence.

Voix solistes, voix en chœurs, voix qui se tissent, on retrouve dans ce deuxième répertoire du Chant de la griffe, l’alchimie des cinq interprètes aux timbres très singuliers, accompagnés de deux violoncellistes.

Chant francophones, polyphonies 1h Tout public, dès 8 ans   .

Espace du Bocage 4 rue Guillaume Le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 9 75 78 75 06  culture@lahayepesnel.fr

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English : Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe

L’événement Villes en scène > La mort ne veut pas d’L Un peu moins de gravité, compagnie Sylvain GirO et le chant de la griffe La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture

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