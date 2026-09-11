Villes en scène > Le sublime sabotage – Yohann Métay La Haye du Puits La Haye

Informations pratiques

La Haye

Villes en scène > Le sublime sabotage – Yohann Métay

La Haye du Puits 29 rue de La Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 22:10:00

Date(s) :

2026-12-04

Retiré dans sa longère angevine, Yohann Métay a renoncé à la course aux Molières et à la gloire après des années de tournées. Se contentant de vente de fromages de chèvre et de yoga, il aspire à la paix. La découverte d’une vieille critique le concernant va cependant remettre le feu dans ce volcan éteint et le lancer dans une nouvelle aventure.

À la fois sincère et drôle, le spectacle mêle personnages singuliers et situations comiques, avec pour résultat une création à l’efficacité redoutable.

Yohann Métay brille par ses talents d’improvisateur et d’interprète hors pair. Inventif, ce Sublime sabotage entraîne les spectateurs dans un tourbillon de burlesque et de questionnements existentiels sur le temps qui passe.

Carte de fidélité.

Une carte de fidélité nominative, valable le temps de la saison 2026 – 2027, est à votre disposition. Pour 3 billets achetés, la 4e place achetée est au tarif préférentiel de 5€, valable sur l’ensemble du réseau Villes en scène. N’hésitez pas à la demander à l’accueil billetterie des spectacles.

Groupes (associations, comités d’entreprise… à partir de 9 personnes)

Pour toute demande de réservation d’un ou plusieurs spectacles, nous vous invitons à contacter le service culture au 02.33.76.10.53 ou à l’adresse culture@cocm.fr.

Accessibilité.

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous assurer le meilleur accueil, nous vous invitons à le signaler dès votre réservation. Afin d’améliorer le confort auditif, des équipements spécifiques pour les malentendants sont mis gratuitement à votre disposition à l’accueil des spectacles. N’hésitez pas à en faire la demande. .

La Haye du Puits 29 rue de La Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 10 53 culture@cocm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Villes en scène > Le sublime sabotage – Yohann Métay

L’événement Villes en scène > Le sublime sabotage – Yohann Métay La Haye a été mis à jour le 2026-09-11 par Côte Ouest Centre Manche