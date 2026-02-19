Villes en scène > Le syndrome du spaghetti compagnie Lolium Salle des fêtes La petite vitesse Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Villes en scène > Le syndrome du spaghetti compagnie Lolium

Salle des fêtes La petite vitesse Chef-du-Pont Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Un seul-en-scène qui défie les obstacles physiques et sociaux

Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser entrer en WNBA (ligue US de basket-ball féminin). Entraînée par son père qui est à la fois son modèle et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. Jusqu’au moment où un évènement familial vient tout bouleverser.

Brisée, l’adolescente croise la route d’Anthony, un garçon qui ne rêve plus depuis longtemps. Leur rencontre va redessiner leurs chemins de vie. Avec sensibilité et humour, Le syndrome du spaghetti explore les nœuds de l’adolescence et la force de la résilience.

Adapté du roman de Marie Vareille, ce spectacle, porté par Marion Zaboïtzeff, fait découvrir cette histoire touchante, dans une forme de théâtre-récit qui laisse la part belle à l’humour et la justesse de l’autrice.

Théâtre 1h05 Tout public, dès 13 ans. .

Salle des fêtes La petite vitesse Chef-du-Pont Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 25 25 c.lefevre@ccbdc.fr

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English : Villes en scène > Le syndrome du spaghetti compagnie Lolium

L’événement Villes en scène > Le syndrome du spaghetti compagnie Lolium Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture