Villes en scène > Mosaïk compagnie Käfig Cinéma Théâtre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villes en scène > Mosaïk compagnie Käfig

Cinéma Théâtre 14 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Danse hip-hop 1h Tout public, dès 7 ans.

Cinq danseurs virtuoses, pour réinterpréter les moments emblématiques du célèbre répertoire de la compagnie Käfig.

En près de 30 ans, Mourad Merzouki a contribué à faire évoluer la danse hip-hop et à lui donner une place de choix dans le paysage chorégraphique contemporain. Créateur-alchimiste, le chorégraphe transcende les frontières esthétiques et dévoile la danse hip-hop sous de nouvelles perspectives.

De la boxe au cirque, en passant par la musique classique ou la danse aérienne, d’une création à l’autre, le spectateur est embarqué dans un nouvel univers, toujours singulier, poétique, visuel.

Avec l’envie constante de favoriser la rencontre avec tous les publics, Mourad Merzouki imagine une nouvelle forme, avec cinq danseurs, pour (re)vivre les moments forts de son répertoire qui ont marqué plusieurs générations d’un public toujours aussi fidèle !

Cinéma Théâtre 14 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr

English : Villes en scène > Mosaïk compagnie Käfig

Hip-hop dance 1h For all ages 7 and up.

Five virtuoso dancers reinterpret emblematic moments from Compagnie Käfig’s celebrated repertoire.

In the space of almost 30 years, Mourad Merzouki has helped hip-hop dance evolve and take its rightful place in the contemporary choreographic landscape. A creator-alchemist, the choreographer transcends aesthetic boundaries and unveils hip-hop dance from new perspectives.

From boxing to the circus, from classical music to aerial dance, from one creation to the next, the spectator is taken into a new universe, always singular, poetic and visual.

Mourad Merzouki?s constant desire to encourage encounters with all audiences has led him to imagine a new form, with five dancers, to (re)experience the highlights of his repertoire, which have marked several generations of his ever-faithful audiences!

German :

Hip-Hop-Tanz 1 Std. Für alle Altersgruppen, ab 7 Jahren.

Fünf virtuose Tänzer interpretieren die emblematischen Momente des berühmten Repertoires der Kompanie Käfig neu.

In fast 30 Jahren hat Mourad Merzouki dazu beigetragen, den Hip-Hop-Tanz weiterzuentwickeln und ihm einen wichtigen Platz in der zeitgenössischen Choreografie zu verschaffen. Als Alchimist und Schöpfer überschreitet der Choreograf ästhetische Grenzen und enthüllt den Hip-Hop-Tanz aus neuen Perspektiven.

Vom Boxen bis zum Zirkus, von der klassischen Musik bis zum Lufttanz, von einer Kreation zur nächsten wird der Zuschauer in ein neues Universum entführt, das immer einzigartig, poetisch und visuell ist.

Mit dem ständigen Wunsch, die Begegnung mit allen Zuschauern zu fördern, hat sich Mourad Merzouki eine neue Form mit fünf Tänzern ausgedacht, um die Höhepunkte seines Repertoires (wieder) zu erleben, die mehrere Generationen eines immer noch treuen Publikums geprägt haben!

Italiano :

Danza hip-hop 1h Per tutti a partire dai 7 anni.

Cinque ballerini virtuosi reinterpretano momenti emblematici del celebre repertorio della Compagnie Käfig.

Nell’arco di quasi 30 anni, Mourad Merzouki ha aiutato la danza hip-hop a evolversi e a conquistare il posto che le spetta nel panorama coreografico contemporaneo. Alchimista creativo, il coreografo trascende i confini estetici e rivela la danza hip-hop da nuove prospettive.

Dalla boxe al circo, dalla musica classica alla danza aerea, da una creazione all’altra lo spettatore viene condotto in un viaggio in un nuovo universo, sempre singolare, poetico e visivo.

Con il costante desiderio di favorire l’incontro con tutti i tipi di pubblico, Mourad Merzouki ha ideato una nuova forma, con cinque danzatori, per (ri)vivere i momenti salienti del suo repertorio che hanno segnato diverse generazioni del suo pubblico sempre fedele!

Espanol :

Baile hip-hop 1h Para todos a partir de 7 años.

Cinco virtuosos bailarines reinterpretan momentos emblemáticos del célebre repertorio de la Compagnie Käfig.

En casi 30 años, Mourad Merzouki ha contribuido a que la danza hip-hop evolucione y ocupe el lugar que le corresponde en el panorama coreográfico contemporáneo. Alquimista creativo, el coreógrafo trasciende las fronteras estéticas y revela la danza hip-hop desde nuevas perspectivas.

Del boxeo al circo, de la música clásica a la danza aérea, de una creación a otra el espectador se adentra en un nuevo universo, siempre singular, poético y visual.

Con el deseo constante de favorecer el encuentro con todo tipo de públicos, Mourad Merzouki ha ideado una nueva forma, con cinco bailarines, de (re)experimentar los momentos culminantes de su repertorio que han marcado a varias generaciones de su público, siempre fiel

