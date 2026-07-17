Villes en scène > Nicolas Jules Tournée des 30 ans Théâtre des Halles Tessy-Bocage

Informations pratiques

Tessy-Bocage

Villes en scène > Nicolas Jules Tournée des 30 ans

Théâtre des Halles 7 place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:30:00

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2027-01-13

30 ans de hors-piste poétique et musical

Cette saison, Nicolas Jules célèbre ses 30 ans de scène ! Avec plus de 2 700 concerts et douze albums à son actif, il poursuit une trajectoire qui refuse les compromis et les normes établies.

Seul ou accompagné, il a créé une œuvre sans masque, surprenante, singulière, sensible, de drame et de comédie mélangée.

Roland Bourbon fouette ses tambours sauvages depuis plus de quinze ans au côté de son ami, autant dire qu’il a l’habitude de s’aventurer sur des chemins buissonniers. Frédéric Jouhannet, nouveau venu, fait danser deux violons des pays de l’est avec une jovialité rare. Quant à Nicolas Jules, l’air de rien, depuis trente ans, il nous offre un répertoire où chaque chanson est soigneusement travaillée et où l’humour et la gravité se répondent avec subtilité.

Il est vivant et drôle, sait mettre en scène des émotions simples, sans tomber dans le pathos ; et surtout, phénomène rare, Nicolas Jules ne ressemble à personne. LIBÉRATION

Chanson française 1h30 Tout public .

Théâtre des Halles 7 place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

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English : Villes en scène > Nicolas Jules Tournée des 30 ans

L’événement Villes en scène > Nicolas Jules Tournée des 30 ans Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture