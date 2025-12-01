Villes en Scène Nos Courses Folles Espace Matignon Bricquebec-en-Cotentin

Villes en Scène Nos Courses Folles

Cinq compères multi-instrumentistes nous plongent dans leur univers foutraque, faussement naïf, acide et tendre.

Depuis quinze ans, Les Fouteurs de Joie ont effectué plus de 1000 représentations. Aujourd’hui, ils ne sont toujours pas rassasiés et présentent leur nouveau spectacle Nos courses folles.

Cette fois, c’est en partie sur la vitesse qu’ils ont souhaité travailler. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Un monde qui interroge Les Fouteurs de Joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter . Il sera question de vitesse et de lenteur mais aussi de laissés pour compte, de rides, d’histoires de chutes, d’échappées bucoliques, de watt, de la ouate et de country.

Optimistes invétérés, Les Fouteurs de Joie croient en l’humanité et rient de tout, avec sérieux, dans un spectacle mélangeant clownerie, poésie et interrogations sincères sur le monde. De la chanson à voir autant qu’à entendre !

Un tourbillon d’énergie, de poésie et de bonne humeur à partager en famille…

Chanson 1h25 | Tout public, dès 7 ans. .

