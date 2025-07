Villes en scène > Nos courses folles Les Fouteurs de Joie Espace Matignon Bricquebec-en-Cotentin

Villes en scène > Nos courses folles Les Fouteurs de Joie Espace Matignon Bricquebec-en-Cotentin mercredi 10 décembre 2025.

Villes en scène > Nos courses folles Les Fouteurs de Joie

Espace Matignon Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 20:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Spectacle musical, chanson 1h25 Tout public, dès 7 ans.

Cinq compères multi-instrumentistes nous plongent dans leur univers foutraque, faussement naïf, acide et tendre.

Depuis quinze ans, Les Fouteurs de Joie ont effectué plus de 1000 représentations. Aujourd’hui, ils ne sont toujours pas rassasiés et présentent leur nouveau spectacle Nos courses folles.

Cette fois, c’est en partie sur la vitesse qu’ils ont souhaité travailler. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Un monde qui interroge Les Fouteurs de Joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter . Il sera question de vitesse et de lenteur mais aussi de laissés pour compte, de rides, d’histoires de chutes, d’échappées bucoliques, de watt, de la ouate et de country.

Optimistes invétérés, Les Fouteurs de Joie croient en l’humanité et rient de tout, avec sérieux, dans un spectacle mélangeant clownerie, poésie et interrogations sincères sur le monde. De la chanson à voir autant qu’à entendre !

Spectacle musical, chanson 1h25 Tout public, dès 7 ans.

Cinq compères multi-instrumentistes nous plongent dans leur univers foutraque, faussement naïf, acide et tendre.

Depuis quinze ans, Les Fouteurs de Joie ont effectué plus de 1000 représentations. Aujourd’hui, ils ne sont toujours pas rassasiés et présentent leur nouveau spectacle Nos courses folles.

Cette fois, c’est en partie sur la vitesse qu’ils ont souhaité travailler. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Un monde qui interroge Les Fouteurs de Joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter . Il sera question de vitesse et de lenteur mais aussi de laissés pour compte, de rides, d’histoires de chutes, d’échappées bucoliques, de watt, de la ouate et de country.

Optimistes invétérés, Les Fouteurs de Joie croient en l’humanité et rient de tout, avec sérieux, dans un spectacle mélangeant clownerie, poésie et interrogations sincères sur le monde. De la chanson à voir autant qu’à entendre ! .

Espace Matignon Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50 marielle.ollivier@bricquebec.fr

English : Villes en scène > Nos courses folles Les Fouteurs de Joie

Musical show, song 1h25 For all ages 7 and up.

Five multi-instrumentalist friends plunge us into their crazy, falsely naive, acid and tender universe.

Over the past fifteen years, Les Fouteurs de Joie have given over 1,000 performances. Today, they are still not satiated and present their new show Nos courses folles.

This time, the focus is on speed. Welcome to the world of instantaneity and connectivity. A world that Les Fouteurs de Joie have chosen to « enchant ». We’ll be talking about speed and slowness, but also about those left behind, wrinkles, stories of downfalls, bucolic escapes, watt, absorbent cotton and country music.

Inveterate optimists, Les Fouteurs de Joie believe in humanity and laugh at everything, with seriousness, in a show mixing clownery, poetry and sincere questions about the world. A song to see as well as hear!

German :

Musikalische Aufführung, Chanson 1h25 Für alle Altersgruppen, ab 7 Jahren.

Fünf Multi-Instrumentalisten tauchen in ihr verrücktes, falsch naives, säurehaltiges und zärtliches Universum ein.

In den letzten fünfzehn Jahren haben Les Fouteurs de Joie mehr als 1000 Auftritte absolviert. Heute sind sie immer noch nicht satt und präsentieren ihr neues Stück Nos courses folles (Unsere verrückten Rennen).

Diesmal geht es um die Geschwindigkeit, mit der sie arbeiten wollen. Willkommen in der Welt des Augenblicks und der Konnektivität. Eine Welt, die Les Fouteurs de Joie in Frage stellt und die sie « en-chanter » (verzaubern) wollen. Es geht um Geschwindigkeit und Langsamkeit, aber auch um Vernachlässigte, Falten, Geschichten von Stürzen, bukolische Fluchten, Watt, Watte und Country.

Die unverbesserlichen Optimisten Les Fouteurs de Joie glauben an die Menschheit und lachen ernsthaft über alles in einer Show, die Clownerie, Poesie und ehrliche Fragen an die Welt vermischt. Ein Lied, das man ebenso sehen wie hören kann!

Italiano :

Spettacolo musicale, canzone 1h25 Per tutti dai 7 anni in su.

Cinque amici polistrumentisti ci immergono nel loro universo folle, falsamente ingenuo, acido e tenero.

Negli ultimi quindici anni, Les Fouteurs de Joie hanno messo in scena oltre 1.000 spettacoli. Oggi non sono ancora soddisfatti e presentano il loro nuovo spettacolo Nos courses folles.

Questa volta hanno voluto lavorare in parte sulla velocità. Benvenuti nel mondo dell’immediatezza e della connettività. Un mondo che Les Fouteurs de Joie hanno scelto di « incantare ». Parleremo di velocità e lentezza, ma anche di chi è rimasto indietro, di rughe, di storie di cadute, di fughe bucoliche, di watt, di cotone idrofilo e di musica country.

Ottimisti incalliti, Les Fouteurs de Joie credono nell’umanità e ridono di tutto, seriamente, in uno spettacolo che mescola clownerie, poesia e domande sincere sul mondo. Una canzone da vedere e da ascoltare!

Espanol :

Espectáculo musical, canción 1h25 Para todos los públicos a partir de 7 años.

Cinco amigos multiinstrumentistas nos sumergen en su universo loco, falsamente ingenuo, ácido y tierno.

En los últimos quince años, Les Fouteurs de Joie han realizado más de 1.000 actuaciones. Hoy, todavía no están satisfechos y presentan su nuevo espectáculo Nos courses folles.

Esta vez, han querido trabajar en parte sobre la velocidad. Bienvenidos al mundo de la inmediatez y la conectividad. Un mundo que Les Fouteurs de Joie han elegido para « encantar ». Hablaremos de velocidad y lentitud, pero también de los que se quedan atrás, de arrugas, historias de caídas, escapadas bucólicas, vatios, algodón y música country.

Optimistas empedernidos, Les Fouteurs de Joie creen en la humanidad y se ríen de todo, en serio, en un espectáculo que mezcla clown, poesía y preguntas sinceras sobre el mundo. Una canción para ver y oír

L’événement Villes en scène > Nos courses folles Les Fouteurs de Joie Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-21 par CD50 Culture