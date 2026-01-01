Villes en scène > Rouille et Paillettes compagnie Teatro la Fuffa Espace Matignon Bricquebec-en-Cotentin

Villes en scène > Rouille et Paillettes compagnie Teatro la Fuffa

Espace Matignon Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2026-01-22 20:30:00

2026-01-22

Entre rires et tristesse, ce spectacle à rebondissements vous emmène dans le grand huit des émotions.

Rouille et paillettes est un drame hilarant. La famille Clapier est contrainte de vivre au cœur d’une fête foraine, dans une roulotte. La mère tente de toutes ses forces d’échapper à son obsédante mélancolie et à ses regrets du passé, le père est un optimiste pathologique et la fille adolescente, en quête d’identité, rêve de devenir une tueuse en série.

Mélangeant différents styles de narration tels que le dialogue, la poésie, les mots qui deviennent musique, le jeu au micro, ou encore la danse des corps en action, les comédiens créent un univers grotesque où le tragique, le comique, la réalité et l’imaginaire s’entremêlent sans cesse.

Un spectacle hors norme dans lequel le drame devient comique et parfois le comique devient dramatique. Le tout sur un rythme époustouflant qui laisse de la place à la poésie et à l’onirisme.

Théâtre 1h20 Tout public, dès 12 ans. .

Espace Matignon Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie

