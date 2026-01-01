Villes en Scène Rouilles et Paillettes Espace Matignon Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
Espace Matignon Salle Jean Eliard BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin Manche
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22 21:45:00
VILLES EN SCÈNE
Rouille et paillettes Compagnie Teatro la Fuffa
Entre rires et tristesse, ce spectacle à rebondissements vous emmène dans le grand huit des émotions
Tout public dès 12 ans
Durée 1h20
Réservations au 02 33 87 22 50
Tickets disponibles à la mairie de Bricquebec-en-Cotentin
Découvrez des extraits la vidéo du spectacle ici https://villes-en-scene.manche.fr/…/rouille-et-paillettes/ .
