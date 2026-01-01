Villes en Scène Rouilles et Paillettes Espace Matignon Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

Villes en Scène Rouilles et Paillettes

Espace Matignon Salle Jean Eliard BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 21:45:00

2026-01-22

VILLES EN SCÈNE

Rouille et paillettes Compagnie Teatro la Fuffa

Entre rires et tristesse, ce spectacle à rebondissements vous emmène dans le grand huit des émotions

Tout public dès 12 ans

Durée 1h20

Réservations au 02 33 87 22 50

Tickets disponibles à la mairie de Bricquebec-en-Cotentin

Découvrez des extraits la vidéo du spectacle ici https://villes-en-scene.manche.fr/…/rouille-et-paillettes/ .

Espace Matignon Salle Jean Eliard BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50 marielle.ollivier@bricquebec.fr

English : Villes en Scène Rouilles et Paillettes

