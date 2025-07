Villes en scène > Salann Espace culturel Isigny-le-Buat

Villes en scène > Salann Espace culturel Isigny-le-Buat jeudi 13 novembre 2025.

Villes en scène > Salann

Espace culturel 21 rue Saint-Exupery Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Musique irlandaise 1h15 Tout public.

Coup de coeur Les Traversées Tatihou.

Trois musiciens aux parcours différents habités de la même envie de partager une musique irlandaise revisitée.

Inspirés des grands pionniers des années 20, David Munnelly (accordéon diatonique), Lorcan Fahy (fiddle, mandoline) et Macdara Ó Faoláin (bouzouk, mandoline) s’allient pour former un nouveau trio de musique irlandaise.

Leur répertoire est composé de standards oubliés, de versions inédites de morceaux traditionnels ou encore de nouvelles compositions ancrées dans la tradition. En mélangeant l’énergie frénétique de Dave, la délicatesse de Macdara et les arrangements de Lorcan, ils proposent une musique subtile et variée, proche de la tradition tout en étant fraîche et nouvelle.

Espace culturel 21 rue Saint-Exupery Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 68 58 55 accueil.ilot@orange.fr

English : Villes en scène > Salann

Irish music 1h15 All audiences.

Les Traversées Tatihou favorite.

Three musicians with different backgrounds, driven by the same desire to share Irish music revisited.

Inspired by the great pioneers of the 20s, David Munnelly (diatonic accordion), Lorcan Fahy (fiddle, mandolin) and Macdara O? Faola?in (bouzouk, mandolin) join forces to form a new Irish music trio.

Their repertoire includes forgotten standards, new versions of traditional tunes and new compositions rooted in tradition. Blending Dave?s frenetic energy, Macdara?s delicacy and Lorcan?s arrangements, they offer a subtle and varied music, close to tradition yet fresh and new.

German :

Irische Musik 1h15 Für alle Altersgruppen.

Coup de coeur Les Traversées Tatihou.

Drei Musiker mit unterschiedlichen Hintergründen, die von der gleichen Lust beseelt sind, eine neu interpretierte irische Musik zu teilen.

Inspiriert von den großen Pionieren der 20er Jahre, David Munnelly (diatonisches Akkordeon), Lorcan Fahy (Fidel, Mandoline) und Macdara O? Faola?in (Bouzouk, Mandoline) haben sich zu einem neuen Trio für irische Musik zusammengeschlossen.

Ihr Repertoire besteht aus? vergessenen Standards, neuen Versionen traditioneller Stücke und neuen Kompositionen, die in der Tradition verwurzelt sind. Durch die Mischung aus Daves frenetischer Energie, Macdaras Feinfühligkeit und Lorcans Arrangements entsteht eine subtile und abwechslungsreiche Musik, die sich an der Tradition orientiert, aber dennoch frisch und neu ist.

Italiano :

Musica irlandese 1h15 Tutti i pubblici.

Il preferito di Les Traversées Tatihou.

Tre musicisti di diversa provenienza con lo stesso desiderio di condividere la musica irlandese rivisitata.

Ispirati dai grandi pionieri degli anni Venti, David Munnelly (fisarmonica diatonica), Lorcan Fahy (fiddle, mandolino) e Macdara O? Faola?in (bouzouk, mandolino) hanno unito le forze per formare un nuovo trio di musica irlandese.

Il loro repertorio comprende standard dimenticati, nuove versioni di brani tradizionali e nuove composizioni radicate nella tradizione. Mescolando l’energia frenetica di Dave, la delicatezza di Macdara e gli arrangiamenti di Lorcan, offrono una musica sottile e varia, vicina alla tradizione ma al tempo stesso fresca e nuova.

Espanol :

Música irlandesa 1h15 Todos los públicos.

El favorito de Les Traversées Tatihou.

Tres músicos de orígenes diferentes con el mismo deseo de compartir la música irlandesa revisitada.

Inspirados en los grandes pioneros de los años 20, David Munnelly (acordeón diatónico), Lorcan Fahy (violín, mandolina) y Macdara O? Faola?in (bouzouk, mandolina) han unido sus fuerzas para formar un nuevo trío de música irlandesa.

Su repertorio incluye estándares olvidados, nuevas versiones de piezas tradicionales y nuevas composiciones enraizadas en la tradición. Mezclando la frenética energía de Dave, la delicadeza de Macdara y los arreglos de Lorcan, ofrecen una música sutil y variada, cercana a la tradición pero fresca y nueva.

