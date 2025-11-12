Villes en scène > Salann Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villes en scène > Salann

Salle des fêtes Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Musique irlandaise 1h15 Tout public.

Coup de coeur Les Traversées Tatihou.

Trois musiciens aux parcours différents habités de la même envie de partager une musique irlandaise revisitée.

Inspirés des grands pionniers des années 20, David Munnelly (accordéon diatonique), Lorcan Fahy (fiddle, mandoline) et Macdara Ó Faoláin (bouzouk, mandoline) s’allient pour former un nouveau trio de musique irlandaise.

Leur répertoire est composé de standards oubliés, de versions inédites de morceaux traditionnels ou encore de nouvelles compositions ancrées dans la tradition. En mélangeant l’énergie frénétique de Dave, la délicatesse de Macdara et les arrangements de Lorcan, ils proposent une musique subtile et variée, proche de la tradition tout en étant fraîche et nouvelle. .

Salle des fêtes Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr

