Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos route de l’Abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte
vendredi 21 mai 2027 · route de l'Abbaye · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos
route de l’Abbaye Abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Quand le quatuor de saxophones rencontre l’énergie du gospel, la musique devient une véritable célébration !
Flamboyance, maîtrise et générosité… trois termes qui reviennent souvent à propos du Quatuor Ellipsos reconnu aujourd’hui comme l’un des plus brillants quatuors de saxophones dans le monde.
Sax & Gospel est un projet instrumental et vocal original imaginé par cet ensemble qui s’amusent avec bonheur à faire côtoyer musiques d’hier et d’aujourd’hui. Les saxophonistes jouent des versions inédites de chefs-d’œuvre de la musique tels que la célèbre Toccata et Fugue de Jean-Sébastien Bach ou le Clair de Lune de Debussy avant de déposer leurs instruments pour chanter a capella les plus célèbres airs de Gospel tels que Amazing Grace, ou Oh When the Saints.
Avec talent et malice, le Quatuor Ellipsos mélange les styles pour notre plus grand plaisir !
Musique sacrée et Gospel 1h Tout public, dès 6 ans .
route de l’Abbaye Abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 88 80 mairie@sslv.fr
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English : Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos
L’événement Villes en scène > Sax & Gospel Quatuor Ellipsos Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-21 par CD50 Culture
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