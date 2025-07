Villes en scène > Scotland ! The Latebloomers Le Métronome Canisy

Le Métronome 109 rue du Coquillot Canisy Manche

Début : 2025-11-18 20:30:00

2025-11-18

Comédie Burlesque 1h10 Tout public.

Un spectacle visuel et participatif à mourir de rire, dans la plus pure veine de l’humour anglo-saxon.

Une création collective de trois farfelus comédiens originaires du Royaume-Uni, d’Australie et de Suède qui, après s’être rencontrés à l’École Internationale Jacques Lecoq à Paris, se sont lancés dans l’exploration de l’Écosse.

Mimes, clowns, jongleurs, bruiteurs ou encore chanteurs, les trois compères s’entendent comme larrons en foire. Avec peu de mots, ils invitent le public tour à tour dans leur partie de pêche, dans leur excursion sur les falaises, dans leur chasse aux cerfs, dans leur combat contre l’ennemi anglais, le tout arrosé d’une bonne dose de whisky.

C’est déjanté, d’une énergie folle, déraisonnablement absurde et excessivement bénéfique pour la santé. Une comédie hilarante ayant reçu de nombreux prix à l’international.

Le Métronome 109 rue du Coquillot Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saintlo-tourisme.fr

English : Villes en scène > Scotland ! The Latebloomers

Burlesque comedy 1h10 All audiences.

A visual and participatory show to die for, in the purest vein of Anglo-Saxon humor.

A collective creation by three eccentric comedians from the UK, Australia and Sweden who, after meeting at the École Internationale Jacques Lecoq in Paris, set off to explore Scotland.

Mimes, clowns, jugglers, noisemakers and singers, the three get on like a house on fire. With few words, they invite the audience to join them on their fishing trip, their excursion to the cliffs, their deer hunt, their battle against the English enemy, all washed down with a good dose of whisky.

It’s crazy, insanely energetic, unreasonably absurd and excessively healthy. A hilarious comedy that has won numerous international awards.

German :

Burleske Komödie 1h10 Für alle Altersgruppen.

Eine visuelle und partizipative Show zum Totlachen, in der reinsten Form des angelsächsischen Humors.

Ein Gemeinschaftswerk von drei skurrilen Komikern aus Großbritannien, Australien und Schweden, die sich an der École Internationale Jacques Lecoq in Paris kennengelernt haben und nun Schottland erkunden.

Als Pantomimen, Clowns, Jongleure, Geräuschemacher und Sänger verstehen sich die drei Freunde wie Pech und Schwefel. Mit wenigen Worten laden sie das Publikum abwechselnd zu einem Angelausflug, einem Ausflug zu den Klippen, einer Hirschjagd oder einem Kampf gegen den englischen Feind ein, und das alles mit einer gehörigen Portion Whisky.

Es ist verrückt, energiegeladen, unvernünftig absurd und übermäßig gesundheitsfördernd. Eine urkomische Komödie, die zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten hat.

Italiano :

Commedia burlesca 1h10 Per tutti i pubblici.

Uno spettacolo visivo e partecipativo da urlo, nella più pura vena dell’umorismo anglosassone.

Una creazione collettiva di tre eccentrici comici provenienti da Regno Unito, Australia e Svezia che si sono incontrati all’École Internationale Jacques Lecoq di Parigi e sono partiti alla scoperta della Scozia.

Mimi, clown, giocolieri, rumoristi e cantanti, i tre si muovono come una casa in fiamme. Con poche parole, invitano il pubblico a partecipare alla loro battuta di pesca, all’escursione sulle scogliere, alla caccia al cervo, alla battaglia contro il nemico inglese, il tutto innaffiato da una buona dose di whisky.

È folle, selvaggiamente energica, irragionevolmente assurda ed eccessivamente sana. Una commedia esilarante che ha vinto numerosi premi internazionali.

Espanol :

Comedia burlesca 1h10 Todos los públicos.

Un espectáculo visual y participativo para morirse de risa, en la más pura vena del humor anglosajón.

Una creación colectiva de tres excéntricos cómicos del Reino Unido, Australia y Suecia que se conocieron en la École Internationale Jacques Lecoq de París y partieron a explorar Escocia.

Mimos, payasos, malabaristas, ruidosos y cantantes, los tres se entienden a las mil maravillas. Con pocas palabras, invitan al público a acompañarles en su viaje de pesca, su excursión a los acantilados, su caza del ciervo, su batalla contra el enemigo inglés, todo ello regado con una buena dosis de whisky.

Es alocada, salvajemente enérgica, irracionalmente absurda y excesivamente saludable. Una comedia divertidísima que ha ganado numerosos premios internacionales.

