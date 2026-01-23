Villes en Scène | Si tu t’en vas Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villes en Scène | Si tu t’en vas

Villedieu-les-Poêles Cinéma-théâtre de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

2026-03-17

Pièce de théâtre Si tu t’en vas de la Compagnie Les Échappés vifs.

Un texte poignant, des dialogues percutants et une mise en scène sensible pour explorer les relations qu’élèves et enseignants entretiennent avec l’école, le travail et la réussite.

Réservation à la mairie ou 02 33 61 00 16. .

