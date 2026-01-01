Villes en scène > Souffle, tournée anniversaire des 10 ans Ben Herbert Larue Rue Paul Lemonnier Brécey

Villes en scène > Souffle, tournée anniversaire des 10 ans Ben Herbert Larue

10 ans, ce n’est pas rien ! C’est ce que s’apprête à fêter le trio de Ben Herbert Larue lors d’une tournée unique et éphémère.

Digne héritier de Jacques Brel ou d’Allain Leprest, Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main.

Avec une écriture libre et généreuse, une musique intimiste, intense et lumineuse, on trouve dans ses chansons toute la poésie et toute l’absurdité des petits épisodes du quotidien.

Pour cette saison anniversaire, le trio propose un concert inédit dans lequel ils retraverseront des chansons choisies de leur répertoire, mais avec un nouveau regard, de nouveaux arrangements, un coup de peinture fraîche et joyeuse ! Un album photos bien vivant de chansons souvenirs, dans lequel ils laisseront beaucoup de place pour écrire la suite…

Chanson 1h30 Tout public. .

Rue Paul Lemonnier Espace culturel Bernard Trehet Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 89 21 05 resacom@brecey.fr

