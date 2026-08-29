Villes en scène | Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar Espace culturel Lessay

Informations pratiques

Lessay

Villes en scène > Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar

Espace culturel 2 rue de l’Hippodrome Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 20:30:00

fin : 2027-02-17 22:00:00

Date(s) :

2027-02-17

Théâtre et musique Création 2026 1h30 Tout public, dès 7 ans.

Une pièce chorale et polyphonique inspirée de rencontres menées dans le Cotentin et le Bessin.

Tout ce qui reste à venir raconte l’histoire d’un village situé au bord d’un marais et de celles et ceux qui y vivent. Bientôt, l’exploitation industrielle d’une grande tourbière cessera, le territoire va changer. Les terres seront inondées, d’autres usages devront être inventés.

Certains habitants se résignent, d’autres refusent, d’autres encore imaginent qu’il s’agit d’un mensonge ou d’un vaste complot contre leur mode de vie. Les espaces se transforment, les modes de vie changent, le passé disparaît mais l’avenir reste complètement incertain.

À partir de rencontres menées auprès d’habitants, de performances textuelles et musicales et d’un dialogue avec des scientifiques autour des enjeux des transitions climatiques, le Collectif Eskandar propose une fiction où se feront entendre les tensions politiques contemporaines. Entre deuil et espérance, lucidité et attachement, fin d’un monde et naissance d’un nouveau.

Carte de fidélité.

Une carte de fidélité nominative, valable le temps de la saison 2026 2027, est à votre disposition. Pour 3 billets achetés, la 4e place achetée est au tarif préférentiel de 5€, valable sur l’ensemble du réseau Villes en scène. N’hésitez pas à la demander à l’accueil billetterie des spectacles.

Groupes (associations, comités d’entreprise… à partir de 9 personnes)

Pour toute demande de réservation d’un ou plusieurs spectacles, nous vous invitons à contacter le service culture au 02.33.76.10.53 ou à l’adresse culture@cocm.fr.

Accessibilité.

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous assurer le meilleur accueil, nous vous invitons à le signaler dès votre réservation. Afin d’améliorer le confort auditif, des équipements spécifiques pour les malentendants sont mis gratuitement à votre disposition à l’accueil des spectacles. N’hésitez pas à en faire la demande. .

Espace culturel 2 rue de l’Hippodrome Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 76 10 53 culture@cocm.fr

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English : Villes en scène > Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar

L’événement Villes en scène > Tout ce qui reste à venir Collectif Eskandar Lessay a été mis à jour le 2026-09-01 par Côte Ouest Centre Manche