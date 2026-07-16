Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage Le Metronome Canisy

Informations pratiques

Canisy

Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage

Le Metronome 109 rue du Coquillot Canisy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Une musique sensible, inclassable et intemporelle

Formé en 2000 à Montpellier, le trio explore depuis des paysages musicaux toujours renouvelés. Au cœur des cordes, leurs voix s’immiscent pour créer des polyphonies qui rappellent les chants archaïques et sacrés de diverses contrées.

Avec leur 6e album, D’Azur et d’Orage, le trio Zéphyr ouvre un nouveau chapitre artistique, explorant les contrastes de l’existence entre calme et tumulte, lumière et obscurité. Il invite à un voyage sensible à travers les métamorphoses, les paysages intérieurs et les forces contraires qui nous traversent.

Les voix s’y élèvent dans une langue inventée, poétique et sans frontière, nourries des sonorités de la Méditerranée à la mer Noire, convoquant des racines multiples et des mémoires partagées.

Entre transe et lévitation, entre fusion et mélancolie, un voyage sans GPS et sans fusion bidon. FRANCE INTER

Musique du monde, voix et cordes 1h15 Tout public .

Le Metronome 109 rue du Coquillot Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

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English : Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage

L’événement Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage Canisy a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture