Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage Le Géricault Mortain-Bocage
vendredi 27 novembre 2026 · Le Géricault · Mortain-Bocage
Informations pratiques
Mortain-Bocage
Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage
Le Géricault 2 rue de Géricault Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Une musique sensible, inclassable et intemporelle
Formé en 2000 à Montpellier, le trio explore depuis des paysages musicaux toujours renouvelés. Au cœur des cordes, leurs voix s’immiscent pour créer des polyphonies qui rappellent les chants archaïques et sacrés de diverses contrées.
Avec leur 6e album, D’Azur et d’Orage, le trio Zéphyr ouvre un nouveau chapitre artistique, explorant les contrastes de l’existence entre calme et tumulte, lumière et obscurité. Il invite à un voyage sensible à travers les métamorphoses, les paysages intérieurs et les forces contraires qui nous traversent.
Les voix s’y élèvent dans une langue inventée, poétique et sans frontière, nourries des sonorités de la Méditerranée à la mer Noire, convoquant des racines multiples et des mémoires partagées.
Entre transe et lévitation, entre fusion et mélancolie, un voyage sans GPS et sans fusion bidon. FRANCE INTER
Musique du monde, voix et cordes 1h15 Tout public .
Le Géricault 2 rue de Géricault Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30 mairie@mortain-bocage.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage
L’événement Villes en scène > Trio Zéphyr tournée d’Azur et d’Orage Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture
À voir aussi à Mortain-Bocage (Manche)
- Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage 21 juillet 2026
- Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage Place du Château Mortain-Bocage 23 juillet 2026
- Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage 23 juillet 2026
- Cascades de Mortain Mortain-Bocage 24 juillet 2026
- Mortain, été 1944 Parking Petite Chapelle Mortain-Bocage 30 juillet 2026