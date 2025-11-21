Villes en Scènes > Scotland ! Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21 21:40:00
La Manche met les Villes en Scène vous propose à La Haye-Pesnel SCOTLAND ! Comédie physique de la Compagnie THE LATEBLOOMERS.
L’Ecosse revisitée sur un mode burlesque hilarant !
Billetterie en ligne sur lahayepesnel.fr. .
