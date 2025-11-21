Villes en Scènes > Scotland ! Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Villes en Scènes > Scotland ! Espace du Bocage La Haye-Pesnel vendredi 21 novembre 2025.

Villes en Scènes > Scotland !

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:40:00

Date(s) :

2025-11-21

La Manche met les Villes en Scène vous propose à La Haye-Pesnel SCOTLAND ! Comédie physique de la Compagnie THE LATEBLOOMERS.

L’Ecosse revisitée sur un mode burlesque hilarant !

Billetterie en ligne sur lahayepesnel.fr. .

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr

English : Villes en Scènes > Scotland !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Villes en Scènes > Scotland ! La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Granville Terre et Mer