Villes et campagnes en jeu vidéo Vitré
Villes et campagnes en jeu vidéo Vitré vendredi 23 janvier 2026.
Villes et campagnes en jeu vidéo
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 15:00:00
fin : 2026-01-23 18:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Venez créer une ville ou un paysage rural de manière collaborative avec les jeux Townscaper et Dorfromantik.
Tout public. Entrée libre. .
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Villes et campagnes en jeu vidéo Vitré a été mis à jour le 2026-01-14 par OT VITRE