Villes et campagnes lectures partagées rue Carré Ancey

Gratuit

Lecture d’extraits autour du thème Villes et campagnes.

Les bibliothécaires liront des extraits choisis. Chacun peut venir avec un texte à partager. Nous échangerons ensuite sur nos impressions.

Adultes ou jeunes à partir de 14 ans.

Durée environ 1h30

Animation proposée par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.

Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .

rue Carré Bibliothèque municipale Ancey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr

