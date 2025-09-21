Villes et palais dans les collections du musée des Beaux-Arts Château musées Blois

Sur réservation dès le 8 septembre ; compris dans le prix d’entrée : 7,50 € – gratuit pour les moins de 18 ans et détenteurs du Pass Blois Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Au-delà des portraits et des histoires, les peintres ont souvent représenté des éléments d’architecture dans leurs tableaux, pour en enrichir la narration. Parfois, les tableaux étaient au contraire réalisés pour être insérés dans des décors d’architecture réels. Entre l’expérimentation de la perspective, les décors somptueux et imaginaires, et les panneaux décoratifs, plongez au fond des tableaux et observez sous un angle particulier la collection du musée des Beaux-Arts du château de Blois !

Visite animée par Bastien Lopez, Conservateur du patrimoine et Directeur du château royal de Blois

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France

