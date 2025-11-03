Villes et villages de la reprise Théâtre Blossac Châtellerault
Villes et villages de la reprise
Théâtre Blossac 80 Boulevard Blossac Châtellerault Vienne
Vous avez un projet de reprise et vous ne savez pas comment faire ?
Rendez-vous le lundi 3 Novembre au théâtre Blossac
18h une conférence atelier animée par un expert-comptable sur le thème Comment anticiper la transmission de son entreprise .
19h Récompense auprès de laville de Châtellerault
20h cocktail dinatoire
Plus d’informations [https://cma-nouvelleaquitaine.fr/a-cote-de-chez-vous/evenements/https-www.cma-nouvelle-aquitaine.fr-villes-villages-reprise-2025-vienne](https://cma-nouvelleaquitaine.fr/a-cote-de-chez-vous/evenements/https-www.cma-nouvelle-aquitaine.fr-villes-villages-reprise-2025-vienne) .
Théâtre Blossac 80 Boulevard Blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
