Villes et villages de la reprise Théâtre Blossac Châtellerault

Villes et villages de la reprise

Théâtre Blossac 80 Boulevard Blossac Châtellerault Vienne

Vous avez un projet de reprise et vous ne savez pas comment faire ?

Rendez-vous le lundi 3 Novembre au théâtre Blossac

18h une conférence atelier animée par un expert-comptable sur le thème Comment anticiper la transmission de son entreprise .

19h Récompense auprès de laville de Châtellerault

20h cocktail dinatoire

Plus d’informations [https://cma-nouvelleaquitaine.fr/a-cote-de-chez-vous/evenements/https-www.cma-nouvelle-aquitaine.fr-villes-villages-reprise-2025-vienne](https://cma-nouvelleaquitaine.fr/a-cote-de-chez-vous/evenements/https-www.cma-nouvelle-aquitaine.fr-villes-villages-reprise-2025-vienne) .

