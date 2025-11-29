Villes et Villages Illuminés Villages illuminés Domfront en Poiraie

Villes et Villages Illuminés

Les Villages Illuminés du Bocage Normand

Du 29 décembre 2025 au 3 janvier 2026

Chaque hiver, le bocage normand revêt ses plus beaux habits de lumière !

De début décembre à début janvier, des dizaines de villages brillent de mille feux pour le plus grand bonheur des visiteurs. À pied, en voiture ou en car, partez à la découverte de ce parcours féérique unique en France.

Depuis 1996, le Concours des Villes et Villages Illuminés rassemble près d’une centaine de communes du bocage. Grâce à l’engagement de centaines de bénévoles passionnés des milliers de motifs lumineux prennent vie et attirent chaque année des milliers de visiteurs venus de toute la région — et bien au-delà !

De La Sauvagère à Céaucé, en passant par Beauchêne, La Michaudière, St Mars d’Egrenne ou Rouellé, chaque village devient un phare dans la nuit normande, symbole de convivialité et de fête.

Les Villages Illuminés, c’est

– des milliers de lumières et décorations originales,

– des centaines de bénévoles impliqués,

– des milliers de visiteurs chaque année,

– un concours unique en Europe, moteur du rayonnement du territoire.

Venez fêter la lumière et partager la magie de Noël dans le bocage normand ! .

