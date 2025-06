Villes-satellites et ville du quart d’heure – Expédition urbaine Commune de St-Jean de Boiseau Saint-Jean-de-Boiseau 28 juin 2025 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-28 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit et ouvert à tous et toutes Nombre de places limité.Inscription obligatoire : lardepa.com/expedition-urbaine-2025 Tout public

« Villes-satellites et ville du quart d’heure : de la centralité nantaise aux multiples centralités métropolitaines » Les expéditions urbaines de l’ardepa sont de retour. En juin 2025, l’ardepa vous proposose une expédition introductive à un nouveau cycle 2026-2028, dont le fil rouge sera l’exploration des centralités métropolitaines. Depuis la naissance de la ville-mère historique, la grande métropole a muté de manière géo-concentrique en composant une mosaïque rayonnante de quartiers divers. En pendant, les villes satellitaires construisent, de leur propre histoire, des polarités indispensables à un territoire métropolitain. En recherche d’équilibre, elles constituent des leviers pour un changement de cap sociétal urgent. Ces dernières années, des notions comme la “ville du quart d’heure” ont émergé pour rendre visible la nécessité pour chaque habitant de profiter de diverses formes d’aménités autour de chez soi, ce qui peut aussi bien inclure des services de santé et des commerces que des espaces publics de qualités ou des lieux de rencontre et de loisir. Où en sommes-nous du passage à l’action ? Comment permettre à ces approches conceptuelles de prendre corps et de transformer nos villes et nos territoires ? En continuité de l’arpentage permanent de la ville et de ses caractères qu’ont représenté nos 19 années d’expéditions urbaines, et en prolongement du Grand Débat Métropolitain “Fabrique de nos villes”, l’ardepa vous propose une nouvelle forme d’expédition urbaine dans le bourg de Saint-Jean de Boiseau : l’approche d’une géographie sensible, empreinte d’histoire urbaine, de morphologie architecturale et de relations sociales, la recherche du lien entre échelle métropolitaine et échelle communale, la place de la métropole dans le quotidien des habitants de St Jean de Boiseau, la perception des publics métropolitains sur la commune. Gratuit – sur inscriptions sur https://forms.gle/txZ5nLYBw1UQ8LJU6

Commune de St-Jean de Boiseau Saint-Jean-de-Boiseau 44640

0644164101 https://www.lardepa.com/expedition-urbaine-2025/