Villette Tropicale ~ Soirée Afro-Latino live + DJ à La Petite Halle LA PETITE HALLE Paris Samedi 12 juillet, 20h00

La soirée VILLETTE TROPICALE est de retour le SAMEDI 12 JUILLET ! Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Amérique Latine l’Afrique et les Caraïbes et le Brésil !!

SOIREE AFRO-LATINO LIVE & DJ A LA PETITE HALLE

⌖ 12 JUIL. ⌖ Lives & DJs ⌖ La Petite Halle (Paris 19)⌖

La Petite Halle – 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

EDDY Y SON PICANTE

(Son & Salsa / Cuba)

DJ CUCURUCHO (Afro/Latino/Caraïbes)

GROOVALIZACION DJs (Tropical mix)

️ BILLETTERIE : [https://shotgun.live/events/villette-tropicale-12-7](https://shotgun.live/events/villette-tropicale-12-7)

GRATUIT AV. 21H

EARLY BIRDS ABONNES SG : 6€ + frais (limitées)

PREVENTE ALL NIGHT : 8€ + frais

SUR PLACE : 10€

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !

A bailar todos avec cette soirée muy caliente en entrée libre avant 21h ! ✨

LINE UP

⊝ LIVE BAND ⊝

★ EDDY Y SON PICANTE (Son & Salsa / Cuba) ★

Eddy y Son Picante c’est une formation de musiciens qui interprètent des chansons cubaines de Buena Vista à des tubes actuels de la salsa et le vallenato. Un cocktail torride « muy caliente » pour faire vivre les mélodies du caribe latino à Paris. Pura fiesta tropical amigos !!

► [https://www.facebook.com/eddysonpicante](https://www.facebook.com/eddysonpicante)

► [https://www.youtube.com/watch?v=P58iHO7Hzvk](https://www.youtube.com/watch?v=P58iHO7Hzvk)

⊝ DJ SET AFRO/CARAIBES/LATINO ⊝

★ DJ CUCURUCHO (Afro/Latino/Caraïbes) ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

► [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)

► [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

★ GROOVALIZACION DJs (Tropical mix) ★

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio)

► [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

► [https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio](https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio)

► [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

INFOS PRATIQUES

SAM. 12 JUIL. 20H-2H

La Petite Halle

211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

Ⓜ️ Porte de Pantin (L5)

Début : 2025-07-12T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T23:59:00.000+02:00

https://shotgun.live/events/villette-tropicale-12-7

LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris