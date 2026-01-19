Villette Tropicale ~ Soirée Afro-Latino live + DJ à La Petite Halle !! LA PETITE HALLE Paris Samedi 24 janvier, 20h00 5/8/10€

La soirée Villette Tropicale revient à La Petite Halle samedi 24 janvier avec une belle fiesta live latino et DJs tropical mix (afro/latin/caraibes) !

La soirée VILLETTE TROPICALE est de retour le SAMEDI 24 JANVIER !!

Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine ! ☀️

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !

A bailar todos avec cette belle soirée concoctée par la team du Bal Tropical de Paname ! ✨

SOIREE AFRO-LATINO LIVE & DJ A LA PETITE HALLE

#villette #tropical #world #afro #latino #caraïbes #kréol

⌖ 24 JAN. ⌖ Lives & DJs ⌖ La Petite Halle (Paris 19)⌖

La Petite Halle – 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

::::::::::::::: Live :::::::::::::::

EDDY Y SON PICANTE

(Son & Salsa / Cuba)

:::::::: DJ set warm up & after-show ::::::::

DJ CUCURUCHO (Afro/Latino/Caraïbes)

DJ SPARK (Afro-Latin & Caribbean vibes)

GROOVALIZACION DJs (Tropical mix)

️ BILLETTERIE :

PREVENTE ALL NIGHT : 8€ + frais

[https://shotgun.live/events/villette-tropicale-24jan](https://shotgun.live/events/villette-tropicale-24jan)

SUR PLACE : 5€ av. 21h / 10€ après

INFOS PRATIQUES

SAM. 24 JAN. 20H-2H

La Petite Halle

211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

Ⓜ️ Porte de Pantin (L5)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T23:59:00.000+01:00

https://shotgun.live/events/villette-tropicale-24jan

LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris



