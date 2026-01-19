Villette Tropicale ~ Soirée Afro-Latino live + DJ à La Petite Halle !! LA PETITE HALLE Paris
La soirée Villette Tropicale revient à La Petite Halle samedi 24 janvier avec une belle fiesta live latino et DJs tropical mix (afro/latin/caraibes) !
La soirée VILLETTE TROPICALE est de retour le SAMEDI 24 JANVIER !!
Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine ! ☀️
RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !
A bailar todos avec cette belle soirée concoctée par la team du Bal Tropical de Paname ! ✨
SOIREE AFRO-LATINO LIVE & DJ A LA PETITE HALLE
#villette #tropical #world #afro #latino #caraïbes #kréol
⌖ 24 JAN. ⌖ Lives & DJs ⌖ La Petite Halle (Paris 19)⌖
La Petite Halle – 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris
::::::::::::::: Live :::::::::::::::
EDDY Y SON PICANTE
(Son & Salsa / Cuba)
:::::::: DJ set warm up & after-show ::::::::
DJ CUCURUCHO (Afro/Latino/Caraïbes)
DJ SPARK (Afro-Latin & Caribbean vibes)
GROOVALIZACION DJs (Tropical mix)
️ BILLETTERIE :
PREVENTE ALL NIGHT : 8€ + frais
[https://shotgun.live/events/villette-tropicale-24jan](https://shotgun.live/events/villette-tropicale-24jan)
SUR PLACE : 5€ av. 21h / 10€ après
INFOS PRATIQUES
SAM. 24 JAN. 20H-2H
La Petite Halle
211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris
Ⓜ️ Porte de Pantin (L5)
https://shotgun.live/events/villette-tropicale-24jan
LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris