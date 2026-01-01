Villette Tropicale : Soirée Afro-Latino live et DJ à La Petite Halle La Petite Halle Paris

La soirée VILLETTE TROPICALE est de retour le SAMEDI 25 OCTOBRE !

Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Amérique Latine l’Afrique et les Caraïbes et le Brésil !

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !

A bailar todos avec cette soirée muy caliente en entrée libre avant 21h !

Live

EDDY Y SON PICANTE

(Son & Salsa / Cuba)

Clubbing

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

DJ SPARK (Afro-Latin & Caribbean vibes)

GROOVALIZACION DJs (Afro/Latin/Caribbean)

La soirée Villette Tropicale revient à La Petite Halle samedi 24 janvier avec une belle fiesta live latino et DJs tropical mix (afro/latin/caraibes) !

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 02h00

payant

PREVENTE ALL NIGHT : 8€ + frais

SUR PLACE : 5€ av. 21h / 10€ après

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

