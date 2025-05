VILLETTES EN FETES Défilé des classes – Les Villettes, 17 mai 2025 17:00, Les Villettes.

Haute-Loire

VILLETTES EN FETES Défilé des classes Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

UN DEFILE DES CLASSES dans les rues !

Venez voir chaque décennie défiler à partir de 17h, avec des costumes préparés spécialement pour l’occasion.

Défilé des classes / Aligot-saucisse / feu d’artifice / soirée dansante

Pensez à réserver votre repas

.

Salle polyvalente

Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 07 08 46

English :

A CLASS PARADE in the streets!

Come and watch each decade parade by from 5pm, in costumes specially prepared for the occasion.

Parade of classes / Aligot-saucisse / fireworks / dance party

Remember to reserve your meal

German :

EINE KLASSENPARADILE durch die Straßen!

Sehen Sie zu, wie jede Dekade ab 17 Uhr in eigens für diesen Anlass vorbereiteten Kostümen durch die Straßen zieht.

Parade der Klassen / Aligot-Wurst / Feuerwerk / Tanzabend

Denken Sie daran, Ihr Essen zu reservieren

Italiano :

Una PARATA DI CLASSE per le strade!

Venite a vedere sfilare ogni decennio a partire dalle 17.00, in costumi appositamente preparati per l’occasione.

Sfilata delle classi / Aligot-saucisse / fuochi d’artificio / serata danzante

Ricordatevi di prenotare il vostro pasto

Espanol :

¡Un DESFILE DE CLASES por las calles!

Venga a ver el desfile de cada década a partir de las 17.00 horas, con disfraces especialmente preparados para la ocasión.

Desfile de clases / Aligot-saucisse / fuegos artificiales / fiesta de baile

Recuerde reservar su comida

