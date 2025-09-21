Villeurbanne à tous les étages… Hors les Murs Le Rize Villeurbanne

Visite limitée à 25 personnes

Des initiatives patronales aux Habitations à bon marché, des habitations à loyer modéré aux grands ensembles…cette balade à vélo vous invite à la découverte des nombreux ensembles de logements présentés dans l’exposition du Rize « Villeurbanne à tous les étages » ! Laissez-vous guider dans la grande histoire du logement collectif à Villeurbanne de la fin du XIXème siècle à nos jours !

Ouverture des inscriptions un mois avant.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de votre inscrption.

Durée : 2h

Le Rize 23, rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 57 17 17 http://www.lerize.villeurbanne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/ »}] Le Rize est un lieu culturel original qui a pour vocation de transmettre un récit partagé de Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir des archives, du territoire, des mémoires des habitants et des travaux de chercheurs associés. En travaillant à faire connaître et reconnaître les cultures des Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion sociale et au « vivre ensemble » dans la ville contemporaine. Il prend en compte en priorité le récit par les habitants de leur histoire singulière et collective. Il accorde ainsi une grande importance à la collecte de mémoire orale, à la conduite d’entretiens par les chercheurs et à la participation des publics dans l’action culturelle. Le Rize réunit en un même lieu les archives municipales de Villeurbanne, une médiathèque et des espaces culturels et pédagogiques : galerie d’exposition, amphithéâtre, ateliers, café et patio. L’ensemble de ses fonctions (documentaire, scientifique et culturelle) constitue une institution unique au service du travail de mémoire : collecter et conserver des traces, les analyser par la recherche, les valoriser par la médiation. Bus C3 arrêt Blanqui – Centre mémoires & société Bus C11 arrêt Arago Bus C26 arrêt Verlaine – 4 Août Bus C9 arrêt Reconnaissance – Balzac Bus 69 Verlaine Tram T3 arrêt Reconnaissance – Balzac Métro A arrêt Gratte-ciel Station Vélo’v »Mémoires & société » rue Valentin-Haüy

© G. Michallet