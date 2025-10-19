Villeurbanne à tous les étages…Hors les murs ! Le Rize Villeurbanne

Les balade sont limitées à 25 personnes. Ouverture des inscriptions un mois avant depuis notre site internet.

Des initiatives patronales aux Habitations à bon marché, des habitations à loyer modéré aux grands ensembles…cette balade à vélo vous invite à la découverte des nombreux ensembles de logements présentés dans l’exposition du Rize « Villeurbanne à tous les étages » ! Laissez-vous guider dans la grande histoire du logement collectif à Villeurbanne de la fin du XIXème siècle à nos jours !

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscritption.

Le Rize 23-25 rue Valentin-Haüy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 57 17 17 https://lerize.villeurbanne.fr/ https://www.instagram.com/lerize.villeurbanne/;https://www.facebook.com/lerize.villeurbanne/;https://www.linkedin.com/company/47191725/ [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/ »}] Ouvert depuis 2008, le Rize a pour vocation de transmettre un récit commun de la ville, construit à partir des archives, des mémoires des habitants et des travaux des chercheurs associés. En travaillant à faire connaître et reconnaître les cultures des Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion sociale : « faire société » à partir du partage des mémoires et de la compréhension du « vivre ensemble » dans les villes d’aujourd’hui.

Passerelle entre passé et présent, entre local et universel, le Rize aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui et à imaginer celle de demain. Le Rize ne possède pas de parc de stationnement, privilégiez les transports en commun (Itinéraire TCL) :

Métro Ligne A | arrêt Gratte-Ciel (à 15 mn à pied)

Bus C3 | arrêt Blanqui-Centre mémoires & société

Bus C11 | arrêt Arago

Bus C26 | arrêt Grandclément

Bus 198 | arrêt Grandclément

Tram T3 | arrêt Reconnaissance Balzac

Vélo’v | « Mémoires & société » rue Valentin-Haüy

