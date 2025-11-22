VIMALA PONS — FOCUS en 4 films + une séance en sa présence Cinéma du TNB Rennes Samedi 22 novembre, 21h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

À l’occasion de la présence de Vimala Pons au Festival TNB, le Cinéma du TNB vous propose de (re)découvrir 4 films avec l’actrice, dont 1 séance qu’elle viendra présenter.

AU PROGRAMME

LA FILLE DU 14 JUILLET de Antonin Peretjatko (2013)

VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES de Thomas Salvador (2015)

VINCENT DOIT MOURIR de Stephan Castang (2023) + séance du SAM 22 11 en sa présence

L’ATTACHEMENT de Carine Tardieu (2025)

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine