Vimala Pons Honda Romance Maison de la danse de Lyon Lyon 8e Arrondissement
Vimala Pons Honda Romance Maison de la danse de Lyon Lyon 8e Arrondissement mercredi 10 juin 2026.
Vimala Pons Honda Romance
Maison de la danse de Lyon 8 avenue Jean Mermoz Lyon 8e Arrondissement Rhône
Tarif : 17 – 17 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-10
Après Le Périmètre de Denver, spectacle en forme de Cluedo aussi hilarant que grinçant, Vimala Pons revient à Lyon avec sa première pièce de groupe.
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Maison de la danse de Lyon 8 avenue Jean Mermoz Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
Following *Le Périmètre de Denver*, a Cluedo-style show that is as hilarious as it is darkly satirical, Vimala Pons returns to Lyon with her first ensemble piece.
L’événement Vimala Pons Honda Romance Lyon 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme