Vimala Pons Honda Romance Maison de la danse de Lyon Lyon 8e Arrondissement

Vimala Pons Honda Romance

Maison de la danse de Lyon 8 avenue Jean Mermoz Lyon 8e Arrondissement Rhône

Tarif : 17 – 17 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-10

Après Le Périmètre de Denver, spectacle en forme de Cluedo aussi hilarant que grinçant, Vimala Pons revient à Lyon avec sa première pièce de groupe.

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Maison de la danse de Lyon 8 avenue Jean Mermoz Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Following *Le Périmètre de Denver*, a Cluedo-style show that is as hilarious as it is darkly satirical, Vimala Pons returns to Lyon with her first ensemble piece.

L’événement Vimala Pons Honda Romance Lyon 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme