Vin Chai Nous Parnac
Vin Chai Nous Parnac samedi 21 mars 2026.
Vin Chai Nous
Les Landes Parnac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
À vos agendas…Soirée VIN CHAI NOUS Les festivités ne s’arrêtent jamais au Château Saint-Sernin ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 mars à partir de 19h30 pour notre soirée Concert Vin Chai Nous.
Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie
English :
Here’s to your diaries?Soirée VIN CHAI NOUS The festivities never stop at Château Saint-Sernin! We look forward to seeing you on Saturday, March 21 from 7:30pm for our Concert evening? Vin Chai Nous.
