Vin chaud de l’APE les Gabelous place pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vin chaud de l’APE les Gabelous

place pasteur Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 10:00:00

fin : 2026-01-11 12:00:00

Date(s) :

2026-01-11

A l’occasion de la nouvelle année, l’APE les Gabelous offre le vin chaud sur la place Pasteur à St Laurent en Gradvaux dimanche 11 janvier à partir de 10h

Sur place, vente de crepes. .

place pasteur Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté apesaintlaurent@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vin chaud de l’APE les Gabelous Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX