Vin chaud de l’APE les Gabelous place pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux dimanche 11 janvier 2026.
Vin chaud de l’APE les Gabelous
Début : 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11 12:00:00
2026-01-11
A l’occasion de la nouvelle année, l’APE les Gabelous offre le vin chaud sur la place Pasteur à St Laurent en Gradvaux dimanche 11 janvier à partir de 10h
Sur place, vente de crepes. .
place pasteur Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté apesaintlaurent@outlook.fr
L'événement Vin chaud de l'APE les Gabelous Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-12-16