VIN CHAUD DORRES

28 Carrer Major Dorres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

À l’occasion de l’arrivage de viande de bœuf, un vin chaud sera offert à partir de 18h….

28 Carrer Major Dorres 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 13 62 29

English :

To celebrate the arrival of beef, mulled wine will be served from 6pm….

German :

Anlässlich der Ankunft des Rindfleischs wird ab 18 Uhr ein Glühwein angeboten….

Italiano :

Per celebrare l’arrivo del manzo, sarà servito del vin brulé a partire dalle 18.00….

Espanol :

Para celebrar la llegada de la ternera, se servirá vino caliente a partir de las 18.00 horas ….

L’événement VIN CHAUD DORRES Dorres a été mis à jour le 2025-11-24 par OTC PYRENEES CERDAGNE