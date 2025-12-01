VIN CHAUD DORRES Dorres
28 Carrer Major Dorres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-19 18:00:00
2025-12-19
À l’occasion de l’arrivage de viande de bœuf, un vin chaud sera offert à partir de 18h….
28 Carrer Major Dorres 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 13 62 29
English :
To celebrate the arrival of beef, mulled wine will be served from 6pm….
German :
Anlässlich der Ankunft des Rindfleischs wird ab 18 Uhr ein Glühwein angeboten….
Italiano :
Per celebrare l’arrivo del manzo, sarà servito del vin brulé a partire dalle 18.00….
Espanol :
Para celebrar la llegada de la ternera, se servirá vino caliente a partir de las 18.00 horas ….
