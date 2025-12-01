Vin chaud

Happonvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez vous réchauffer autour d’un verre de vin chaud ou chocolat ou jus de pomme.Familles

Organisé par le comité des fêtes d’Happonvilliers .

Happonvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 58 17

English :

Come and warm up with a glass of mulled wine, chocolate or apple juice.

L’événement Vin chaud Happonvilliers a été mis à jour le 2025-12-07 par OTs DU PERCHE