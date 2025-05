Vin en scène Nuit des Bacchanales – Résidence Éléa D15 Saint-Cannat, 14 juin 2025 19:00, Saint-Cannat.

Vin en scène pour La Nuit des Bacchanales est une passerelle entre culture vinicole et culture musicale. Pour ce millésime, une soirée danse, concert de musiques afro-latines et DJ, en présence des viticulteurs saint-cannadens et alentours.

Vin en scène Nuit des Bacchanales Danse, concert & DJ à partager sans modération !



Vin en scène pour La Nuit des Bacchanales de Saint-Cannat est une passerelle entre culture vinicole et culture musicale. Pour ce millésime, une soirée danse, concert de musiques afro-latines et DJ, en présence des viticulteurs saint-cannadens et alentours.



Au programme

19h Ouverture des portes avec DJ Loud Backsheep & DJ NoNo 2B2

19h30 G.U.I.D. du Ballet Preljocaj

20h DJ set

21h El Grito de La Cumbia Chicharra

22h30 DJ set

DJ Loud Backsheep & DJ NoNo 2B2

G.U.I.D. BALLET PRELJOCAJ



Créé en 1998, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée (G.U.I.D.) parcourt les villes de la région PACA pour faire découvrir la danse contemporaine au plus grand nombre. Il est le reflet de plus de 30 ans de répertoire d’Angelin Preljocaj, de 1985 à aujourd’hui.



Les danseurs, spécialement choisis pour ce projet, sont aguerris aux méthodes du chorégraphe et portent avec brio non seulement ses œuvres, mais aussi sa volonté de proximité avec le public.

Les extraits de pièces révèlent le goût d’Angelin Preljocaj pour une écriture exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses spectacles.



Chorégraphie Angelin Preljocaj. Responsable artistique Guillaume Siard. Choréologue Dany Lévêque.

Production Ballet Preljocaj. Provence en scène.

EL GRITO CUMBIA CHICHARRA



Dans la jungle moite des musiques afro-latines, la Cumbia Chicharra fait entendre son rugissement de plaisir depuis son port d’attache marseillais jusqu’aux collines colorées de Valparaiso.

Ce collectif de méditerranée sait embraser les rythmes tropicaux inflammables sa cumbia originelle s’imprègne allègrement de saveurs inédites, d’afro-beat, de funk, de chicha psychédélique et de dub sulfureux pour fusionner en potion urbaine parfaitement euphorisante. A gozar !

Avec ses 8 musiciens survoltés, souvent multi- instrumentistes, les concerts se transforment vite en cérémonie festive, sensuelle et explosive, dans un mélange luxuriant et cuivré.



Une vibe joyeusement cosmopolite […] en brassant synthé et racloir guiro, danza negra et rap mitraillette. Télérama

Décidément la Cumbia Chicharra n’a pas fini de nous surprendre. Radio Nova

Auteur, compositeur, chant lead, trombone Romain Davidico. Choeurs, guira Olivier Boyer. Congas, tambor alegre César Bouteau. Batterie Max Marachélian. Bug Sébastien Ruiz. Basse Benjamin Charras. Clavier, accordéon François Escojido.

La Clique Production. Provence en scène.

INFOS PRATIQUES

> Tarifs d’entrée Plein 15€ / Réduit 12€ (1 verre compris dans le tarif d’entrée)

> Réservation 04 42 57 34 65 06 64 55 73 79

Foodtrucks sur place.

Soirée organisée par l’équipe Culture de la municipalité en partenariat avec l’association Vitrines et Métiers.

Résidence Éléa D15 Jardin Richaud, Rue Richard

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 34 65 elevenoclocktictoc@gmail.com

English :

Vin en scène pour La Nuit des Bacchanales is a bridge between wine culture and musical culture. This year’s event features dancing, Afro-Latin music and a DJ, in the presence of winegrowers from Saint-Cannadens and the surrounding area.

German :

Vin en scène pour La Nuit des Bacchanales ist ein Brückenschlag zwischen Wein- und Musikkultur. Für diesen Jahrgang gibt es einen Tanzabend, ein Konzert mit afro-lateinamerikanischer Musik und DJs, in Anwesenheit der Winzer aus Saint Cannaden und Umgebung.

Italiano :

Vin en scène pour La Nuit des Bacchanales è un ponte tra la cultura del vino e quella della musica. Quest’anno l’evento prevede una festa da ballo, un concerto di musica afro-latina e un DJ, alla presenza dei viticoltori di Saint-Cannadens e dintorni.

Espanol :

Vin en scène pour La Nuit des Bacchanales es un puente entre la cultura del vino y la cultura musical. La edición de este año incluye una fiesta de baile, un concierto de música afrolatina y un DJ, en presencia de viticultores de Saint-Cannadens y alrededores.

