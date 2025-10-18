VIN ET PATRIMOINE Joncels

VIN ET PATRIMOINE Joncels samedi 18 octobre 2025.

VIN ET PATRIMOINE

Joncels Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Partez à la découverte du vignoble en altitude de Joncels, puis visitez la Grotte de Labeil où vieillissent les bouteilles, et finissez par une dégustation des vins des Monts d’Avène suivie d’un repas de produits locaux dans le gîte de Frère Marie Pâques.

Horaire de 15h à 21h

Tarif Visites + dégustation 10€ | Possibilité de repas (20€) et nuitée (20€)

Info 06 72 99 89 90

Sur réservation .

Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90

English :

Discover the high-altitude vineyards of Joncels, then visit the Grotte de Labeil where the bottles are aged, and finish with a tasting of Monts d?Avène wines followed by a meal of local produce in the gîte of Frère Marie Pâques.

German :

Erkunden Sie den hochgelegenen Weinberg von Joncels, besuchen Sie dann die Grotte von Labeil, wo die Flaschen reifen, und beenden Sie den Ausflug mit einer Weinprobe der Weine der Monts d’Avène, gefolgt von einem Essen mit lokalen Produkten in der Unterkunft von Frère Marie Pâques.

Italiano :

Esplorate i vigneti d’alta quota di Joncels, visitate la Grotte de Labeil, dove le bottiglie vengono invecchiate, e terminate con una degustazione di vini di Monts d’Avène seguita da un pasto a base di prodotti locali nella gîte di Frère Marie Pâques.

Espanol :

Explore los viñedos de gran altitud de Joncels, visite después la Gruta de Labeil, donde se envejecen las botellas, y termine con una degustación de vinos de Monts d’Avène seguida de una comida a base de productos locales en la casa rural de Frère Marie Pâques.

